Житель Серова отсудил у УК полмиллиона рублей за то, что поскользнулся на крыльце

Экспертиза показала, что истцу был причинен тяжкий вред здоровью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Серова отсудил у управляющей компании «СЕРОВ ВЕСТА» полмиллиона рублей компенсации морального вреда за то, что поскользнулся на крыльце многоэтажки и травмировался. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 11 марта 2021 года в вечернее время истец, находясь на крыльце первого подъезда многоквартирного дома № 183 по улице Ленина в Серове, поскользнулся и упал, повредив левую руку и плечо, - говорится в сообщении.

Мужчина перенес две операции. Он 11 месяцев находился на больничном и сейчас не может работать по своей основной профессии водителем.

Су установил, что свердловчанин упал, потому что работники УК плохо выполняли свои обязанности по уборке крыльца от наледи. Экспертиза показала, что истцу был причинен тяжкий вред здоровью. Суд удовлетворил иск местного жителя в полном объеме. Решение еще не вступило в силу.