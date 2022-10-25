«Уральские авиалинии» отложили полеты из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года

Первые лайнеры перевозчика должны были отправиться в столицу Беларуси уже 26 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» отложила полетную программу из Екатеринбурга в Минск на весну 2023 года. Первые лайнеры перевозчика должны были отправиться в столицу Беларуси уже 26 октября.

- Мы планировали начать выполнение рейсов в столицу Белоруссии с 26 октября с частотой два раза в неделю. Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире, - написали «Уральские авиалинии» в своем Telegram-канале.

Напомним, в мае компания «Уральские авиалинии» запустила новые рейсы до Киргизии из Екатеринбурга. Самолеты будут летать к известному озеру Тамчы уже с 10 июня. После этого лайнеры будут отправляться по этому направлению понедельникам и пятницам.