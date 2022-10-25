В Екатеринбурге пройдет Неделя моды

Неделя моды пройдет в Екатеринбурге в ноябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября пройдет Неделя моды. В этот период более 50 российских деятелей моды представят одежду и аксессуары для взрослых и детей. Это уже 17-я Екатеринбургская Неделя моды. В 2022 году организаторами мероприятия стали EKATERINBURG FASHION WEEK и УрГАХУ при поддержке правительства Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Администрации города Екатеринбурга.

- Ожидается, что за время работы Недели моды в Екатеринбурге показы посетят более 3 тысяч гостей, в их числе специалисты индустрии моды, стилисты, представители деловой элиты и средств массовой информации, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Запланирована деловая и образовательная программа, направленная на развитие моды в России. 10 ноября пройдет круглый стол с участием представителей министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга, представителей торговых предприятий и производителей одежды. Такое в этот день в рамках проекта пройдут торгово-закупочные сессии с приглашенными байерами и представителями торговли на Урале.

В этом году показ модных коллекций пройдет сразу на двух локациях – в Уральском центре развития дизайна на Горького, 4а и в Креативном кластере «Домна» на Вайнера, 16.