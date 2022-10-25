В больницу Мегиона доставили новое оборудование

Новое оборудование появилось в больнице Мегиона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городскую больницу Мегиона доставили аппарат «ТОНУС-1М», предназначенный для лечения нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц. Оборудование применяется при лечении радикулитов, люмбаго, контузий, порезов, невралгий, невритов и невралгических радикулитов.

Специалисты говорят, что терапия диадинамическими токами очень эффективна. У пациентов исчезает боль, снимается мышечное напряжение и спазмы, спадает отечность, усиливается кровообращение, повышаются иммунитет и тонус. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Ежедневно кабинет физиолечения в горбольнице Мегиона посещают больше 150 человек. Здесь им делают электрофорез, светолечение, вакуумный массаж, лазеротерапию и другие процедуры. Новое оборудование позволит повысить их эффективность.