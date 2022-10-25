В Нижнем Тагиле за выходные 192 пешехода перешли дорогу в неположенном месте

Три пешехода двигались в темное время суток вне населенного пункта без световозвращающих элементов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе за выходные с 21 по 23 октября, инспекторы заметили 192 пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

- Три пешехода двигались в темное время суток вне населенного пункта, не используя световозвращающие элементы, - говорится в сообщении.

Также правила нарушили 73 водителя. Из них 69 сделали это при проезде пешеходных переходов. Еще четыре водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам. Кроме того, инспекторы выявили семь водителей, которые были за рулем в пьяном состоянии.

Ранее стало известно, что в Свердловской области за первые девять месяцев 2022 года к ответственности за пьяное вождение привлекли больше 10 тысяч человек. При этом каждый восьмой водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.