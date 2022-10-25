В Екатеринбурге бывшего полицейского осудили за сбыт наркотиков

В декабре прошлого года он хотел завысить показатели своей работы, из-за чего сделал «закладку» массой не менее 0,95 грамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывший полицейский отправится в колонию строгого режима за сбыт наркотиков. Во время следствия выяснилось, что в декабре прошлого года он хотел завысить показатели своей работы, из-за чего сделал «закладку» массой не менее 0,95 грамма.

- Однако сам полицейский был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Несмотря на то, что свою вину фигурант признал лишь частично, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых, экс-полицейского сразу отстранили от исполнения служебных обязанностей, он привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, после чего вскоре также покинул ряды системы МВД.

По решению суда он признан виновным по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере» и «Превышение должностных полномочий» и проведет в колонии девять лет.