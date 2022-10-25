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Общество25 октября 2022 11:51

В Екатеринбурге психологи научились распознавать депрессию у школьников

В образовательных учреждениях прошло обучение психологии
Дарья ЧИПУРИНА
Психологи помогут школьникам преодолеть депрессию

Психологи помогут школьникам преодолеть депрессию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге провели занятия для педагогов-психологов по выявлению тревожных симптомов у детей. Обучение прошли 85 образовательных учреждений города. Его организовала выездная школа «Психологическая безопасность образовательной среды».

- Специалисты обсудили стратегии индивидуальной коррекционной работы в ситуации психологической травмы, клинические маркеры депрессии подростков, мифы о суицидальной активности школьников, профилактику саморазрушающегося поведения детей, - объясняют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Экспертами встречи стали специалисты в области психиатрии, психологии и медицины со всей страны.