В Екатеринбурге психологи научились распознавать депрессию у школьников

Психологи помогут школьникам преодолеть депрессию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге провели занятия для педагогов-психологов по выявлению тревожных симптомов у детей. Обучение прошли 85 образовательных учреждений города. Его организовала выездная школа «Психологическая безопасность образовательной среды».

- Специалисты обсудили стратегии индивидуальной коррекционной работы в ситуации психологической травмы, клинические маркеры депрессии подростков, мифы о суицидальной активности школьников, профилактику саморазрушающегося поведения детей, - объясняют в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Экспертами встречи стали специалисты в области психиатрии, психологии и медицины со всей страны.