Вадим Самойлов снимет клип вместе с военными

Музыкант намерен развивать жанр солдатской народной песни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов снимет вместе с военными клип на песню «На Берлин». В создании ролика примет участие ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас Вадим Самойлов ездит с концертами для мобилизованных, также он намерен развивать жанр солдатской народной песни, как это было в Советской армии.

Артисты ансамбля, в свою очередь, разбились на агитационные бригады и дают небольшими составами концерты в разных городах России.

Отметим, что Вадим Самойлов регулярно принимает участие в патриотических концертах, которые проходят, в том числе, и в Екатеринбурге.