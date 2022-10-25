Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 11:45

Вадим Самойлов снимет клип вместе с военными

В этом музыканту поможет ансамбль песни и пляски ЦВО
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Музыкант намерен развивать жанр солдатской народной песни

Музыкант намерен развивать жанр солдатской народной песни

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов снимет вместе с военными клип на песню «На Берлин». В создании ролика примет участие ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас Вадим Самойлов ездит с концертами для мобилизованных, также он намерен развивать жанр солдатской народной песни, как это было в Советской армии.

Артисты ансамбля, в свою очередь, разбились на агитационные бригады и дают небольшими составами концерты в разных городах России.

Отметим, что Вадим Самойлов регулярно принимает участие в патриотических концертах, которые проходят, в том числе, и в Екатеринбурге.