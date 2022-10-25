Полузащитник «Урала» Остон Урунов покидает команду

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Полузащитник «Урала» Остон Урунов решил покинуть команду, при этом контракт с игроком был подписан только в начале сентября. За «шмелей» он успел сыграть несколько матчей и не отметился забитыми голами.

- Футбольный клуб «Урал» и полузащитник Остон Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. За нашу команду футболист провел три матча. Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере, - говорится в официальном заявлении команды.

Напомним, последним клубом 21-летнего Остона Урунова был московский «Спартак», в России футболист из Узбекистана выступает с 2020 года.

Напомним, накануне «Урал» на домашней арене уверенно обыграл «Крылья Советов» в рамках 14 тура РПЛ, матч завершился со счетом 2:1. Самарская команда является принципиальном соперником «шмелей» в турнирной таблице.