Мэрия Екатеринбурга утвердила проект застройки территории бывшего завода Danone

Землю под бывшим заводом будут застраивать по программе комплексного развития территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утвердили проект застройки территории бывшего завода Danone. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.

- Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения составляет шесть месяцев с даты заключения договора, - говорится в документе.

На реализацию проекта застройщику будет дано 10 лет. Участок находится в собственности «Группы ЛСР». В постановлении содержатся условия строительства среднеэтажных и многоэтажных домов. Землю под бывшим заводом будут застраивать по программе комплексного развития территории (КРТ) на улице Азина.

При этом проект предполагает строительство детских и спортивных площадок, паркинга, а также благоустройства и озеленения придомовой территории. Кроме того, застройщик воздвигнет школу и детские сады.

В документе говорится, что максимальная плотность застройки не должна превысить 64,4 тысячи квадратных метров на гектар. Минимальная площадь квартир должна быть не меньше 35 «квадратов».