Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2022 11:33

Мэрия Екатеринбурга утвердила проект застройки территории бывшего завода Danone

Площадь квартир будет не меньше 35 квадратных метров
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Землю под бывшим заводом будут застраивать по программе комплексного развития территории

Землю под бывшим заводом будут застраивать по программе комплексного развития территории

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утвердили проект застройки территории бывшего завода Danone. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.

- Предельный срок подготовки документации по планировке территории в целях реализации решения составляет шесть месяцев с даты заключения договора, - говорится в документе.

На реализацию проекта застройщику будет дано 10 лет. Участок находится в собственности «Группы ЛСР». В постановлении содержатся условия строительства среднеэтажных и многоэтажных домов. Землю под бывшим заводом будут застраивать по программе комплексного развития территории (КРТ) на улице Азина.

При этом проект предполагает строительство детских и спортивных площадок, паркинга, а также благоустройства и озеленения придомовой территории. Кроме того, застройщик воздвигнет школу и детские сады.

В документе говорится, что максимальная плотность застройки не должна превысить 64,4 тысячи квадратных метров на гектар. Минимальная площадь квартир должна быть не меньше 35 «квадратов».