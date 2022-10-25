Житель Нижнего Тагила устроил в многоквартирном доме курятник

Житель дома поселили куриц прямо в подвале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирного дома на улице Всеобуча, 5 нашли курятник. Его построил один из жителей дома. Одна из соседок пожаловалась управляющей компании дома на неприятный запах и плесень из-за незаконного размещения кур в подвале. Об этом сообщило издание «Между строк».

- Вчера днем одна из жительниц дома написала нам, чтобы мы разобрались с ситуацией. И сегодня мы уже поехали по адресу и убедились в том, что в подвале действительно разместили курятник. Туда даже проведен свет. У остальных жителей там хранится урожай. А один решил поселить кур, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим Масленников, начальник участка эксплуатации УК «ПРО».

Как стало известно, курицы жили в подвале около месяца. Сейчас курятник и деревянную конструкцию, в которой жили куры, решено убрать.