Свердловские власти выплатят семьям мобилизованных 300 миллионов рублей

На выплаты направили 300 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области выделили на выплаты семьям мобилизованных уральцев 300 миллионов рублей – каждой семье по 20 тысяч рублей, и еще по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.

- Совсем недавно принято постановление правительства Свердловской области, где семьям и детям в семьях предоставляется 20 тысяч рублей: 20 тысяч семье и по 20 тысяч на каждого ребенка. Это тоже серьезная поддержка, более 300 миллионов выделяется на эти цели, - рассказала Бабушкина.

25 октября 2022 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области также приняло закон, по которому дети участников специальной военной операции будут обеспечены горячим питанием в школах, а дети мобилизованных, которые являются студентами средних специальных учебных заведений, кроме питания получат необходимую одежду и вещи, либо денежный эквивалент. Меры поддержки действуют до 1 июля 2023 года.