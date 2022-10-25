В Екатеринбурге Daewoo Nexia сбила бабушку и внука, переходивших на «красный»

Бабушку и внука увезли в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге Daewoo Nexia сбила 69-летнюю бабушку и ее 9-летнего внука, которые переходили дорогу на красный свет. Об этом сообщает городское ГИБДД.

По предварительной информации иномарка ехала по улице Викулова со стороны Крауля в сторону Металлургов. Пешеходы переходили проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.

- В результате ДТП пострадали 69-летняя женщина и 9-летний мальчик с места ДТП с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Инспекторы выяснили, что бабушка с внуком переходили дорогу, не убедившись в том, какой сигнал горит на светофоре. Пенсионерка не смогла объяснить, почему так получилось.

За рулем Daewoo Nexia была 23-летняя девушка. Ее стаж вождения составляет четыре месяца. Девушка объяснила, что ехала прямо на зеленый сигнал светофора. Она не заметила пешеходов, потому что в левой полосе остановилась «Газель» и закрыла обзор.

Полиция передаст информацию об инциденте в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района. Также они придут в школу, где учится мальчик, чтобы провести профилактические мероприятия.