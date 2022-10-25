В Нижнем Тагиле продают здание «Тагилбанка»

Здание продают за 14 миллионов 300 тысяч рублей. Фото6 сервис Яндекс.Карты

Здание на проспекте Ленина, 7, где ранее размещался «Тагилбанк», выставили на продажу за 14,3 миллиона рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На аукцион выставлены нежилые помещения на первом и втором этажах общей площадью в 732 квадратных метра на земельном участке 852 квадратных метра. Само здание является объектом культурного наследия Свердловской области. В нем по закону разрешено размещать торговые и медицинские объекты.

Заявки на торги принимают до 13 ноября 2022 года.