В Свердловской области обнаружили поддельное сливочное масло

В химико-токсикологическом отделе проверили 22 образца сливочного масла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора с 20 сентября по 20 октября проверяли молочную продукцию на фальсификат. Всего за это время в химико-токсикологическом отделе проверили 22 образца сливочного масла, творога и сметаны по показателю соотношение метиловых эфиров жирных кислот.

- В результате пять образцов сливочного масла и один образец творога с массовой долей жира 5% провалили лабораторные испытания: тесты показали, что эти образцы фальсифицированы жирами немолочного происхождения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в июне мы писали, что специалисты Россельхознадзора Свердловской области за апрель и май 2022 года проверили 18 проб пастеризованного молока, две пробы творога и две пробы сметаны. В результате исследований выяснилось, что одна проба пастеризованного молока содержит сухое молоко, не заявленное производителем в составе продукта. Его признали подделкой.