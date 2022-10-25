В Свердловской области выделили более 300 млн рублей на поддержку семей мобилизованных

Родственники участников СВО получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на семью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выделили более 300 миллионов рублей на поддержку семей мобилизованных. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Родственники участников СВО получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, по 20 тысяч будет выделено на каждого из детей военнослужащего.

- Как установлено постановлением правительства, выплата должна пройти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении, - рассказали в департаменте информполитики.

Помимо этого, сегодня, 25 октября, в регионе были утверждены другие механизмы соцподдержки для семей уральцев, мобилизованных для участия в СВО. Речь идет о помощи льготной категории школьников и студентов, получающих среднее профессиональное образование.

Напомним, ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов рассказал, как получить единовременную выплату членам семей мобилизованных и участников специальной военной операции в Свердловской области.