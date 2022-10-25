На Ямале стартовал сбор икры дикого чира

Сейчас ловят рыбу, чтобы собрать материал Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе 24 октября рыбоводы приступили к сбору икры дикого чира, для чего на реке Собь у поселка Харп оборудовали базу с садками. В 2022 году заготовят не менее 20 миллионов икринок чира. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Для этого сначала рыбу ловят неводами, затем отделяют девочек от мальчиков, и помещают их в садки для дозревания. Их выпустят сразу, как только соберут материал. Он будет готов при температуре ниже +2 градусов.

Потом икру после отстаивания и оплодотворения загрузят в аппараты Вейса, где оставят до весны. Через 7 месяцев мальков выпустят в водоемы.