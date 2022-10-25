В Екатеринбурге пропал 38-летний лысый мужчина

На момент пропажи Александр был одет в серую куртку и синие джинсы. Фото: «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 38-летний Александр Карпаков. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

На момент пропажи Александр был одет в серую куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: xудощавое

Глаза: зеленые

Волосы: лысый

Волонтеры просят всех, кто что-то знает о местонахождении Александра Карпакова, сообщить по номерам 8 953 053 04 83, 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее в Свердловской области завершились поиски 47-летнего Вячеслава Семенова, который пропал 16 октября. Он попал в ДТП и исчез. Мужчину нашли мертвым.