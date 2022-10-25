Собчак посоветовала изгнать бесов из Соловьева после его слов про Екатеринбург

Телеведущая отреагировала на слова своего коллеги. Фото: Борис Кудрявов/Михаил Фролов

Известная телеведущая Ксения Собчак в ироничном стиле отреагировала на утренний словесный выпад своего коллеги Владимира Соловьева в отношении жителей Екатеринбурга. В его речи в очередной раз прозвучали уже привычные уральцам слова: отродья, выродки, мрази и другие нелицеприятные ругательства.

Главные претензии Соловьева заключались в том, что власть в Свердловской области не определяется, с кем она, а часть жителей заражена либерализмом и «ройзмановщиной». Конечно, снова прозвучало в отношении уральцев слово бесы.

В ответ, Ксения Собчак посоветовала изгнать бесов из самого Владимира Соловьева.

- Владимир Рудольфович, эти сатанинские выродки и мразь Собчак, они сейчас с вами, в одной комнате? Мне неиронично кажется, что наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами. Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов, - написала Ксения Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня».

Отметим, что Владимир Соловьев и Ксения Собчак часто реагируют на события, происходящие в Екатеринбурге. Соловьев активно высказывался по поводу «скверных протестов», а также Ельцин Центра, а Собчак подробно высказывалась по теме опального схиигумена Сергия, и даже приезжала в его монастырь под Среднеуральском.

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