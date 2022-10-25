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Общество25 октября 2022 9:48

В Свердловской области выявлено более 20 нелегальных кредиторов

Большинство из них маскировались под ломбарды
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Псевдоломбард не будет возмещать ущерб клиенту в случае порчи или пропажи заложенного предмета

Псевдоломбард не будет возмещать ущерб клиенту в случае порчи или пропажи заложенного предмета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за девять месяцев 2022 года выявлено 22 организации, которые незаконно занимались выдачей займов. Большинство из них работали в Екатеринбурге, Реже и Верхней Пышме, маскируясь под комиссионные магазины или ломбарды. Об этом сообщили в Уральском главном управлении ЦБ РФ.

- Выдавать займы под залог ценного имущества могут только ломбарды, которые внесены в реестр Банка России, - рассказали в пресс-службе.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина напомнила, что нелегальные организации могут установить любую ставку и менять ее в одностороннем порядке. Кроме того, такая организация не будет возмещать ущерб клиенту в случае порчи или пропажи заложенного предмета.

Все нелегальные организации Банк России вносит в список, который публикует на своем сайте. На 25 октября в нем содержится 55 нелегальных организаций, которые действовали на территории Свердловской области.