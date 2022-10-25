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Общество25 октября 2022 9:35

В Екатеринбурге продлили срок закрытия улицы Мраморская

Дорога будет перекрыта до 22 ноября
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Закрыт будет участок дороги от дома № 4 до пересечения с переулком Каслинским

Закрыт будет участок дороги от дома № 4 до пересечения с переулком Каслинским

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Мраморская. Об этом сообщает мэрия.

- Закрытие связано с проведением на данном участке работ по ремонту проезжей части, - говорится в сообщении.

Участок от дома № 4 до пересечения с переулком Каслинским будет закрыт до 22 ноября 2022 года. Строители обещают, что после завершения работ они восстановят все нарушенные элементы благоустройства.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Ранее планировалось, что улица Муромская будет закрыта с 26 сентября по 8 октября.