В Екатеринбурге продлили срок закрытия улицы Мраморская

Закрыт будет участок дороги от дома № 4 до пересечения с переулком Каслинским Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Мраморская. Об этом сообщает мэрия.

- Закрытие связано с проведением на данном участке работ по ремонту проезжей части, - говорится в сообщении.

Участок от дома № 4 до пересечения с переулком Каслинским будет закрыт до 22 ноября 2022 года. Строители обещают, что после завершения работ они восстановят все нарушенные элементы благоустройства.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Ранее планировалось, что улица Муромская будет закрыта с 26 сентября по 8 октября.