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Общество25 октября 2022 9:00

Жители Екатеринбурга пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователям не приходят отправленные сообщения
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Сбой произошел 25 октября

Сбой произошел 25 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались, что у них не работает WhatsApp*. При этом сбои наблюдаются как в работе мобильного приложения, так и в веб-версии.

- Все, прощай WhatsApp*. Ни у кого из моих знакомых не работает, - рассказал горожанин Евгений «КП-Екатеринбург».

Другой житель столицы Урала сообщил, что даже пробовал переустановить мобильное приложение, но это не помогло. Горожане сообщают, что не могут отправить сообщения. Они просто не приходят пользователям. Сбой произошел 25 октября.

Ранее стало известно, что с проблемой в работе мессенджера столкнулись граждане разных стран. По данным сервиса Downdetector, 80% пользователей заявили о проблемах с отправками сообщения. Еще 17% жалуются на проблемы в работе с приложением, а еще 3% сообщили о проблемах с работой веб-сайта.

* - принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена