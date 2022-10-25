В Екатеринбурге задержали 57-летнюю женщину, укравшую деньги с чужой карты

С карты заявительницы списали восемь тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 57-летнюю женщину, которую подозревают в краже восьми тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом сообщает городское УМВД.

Вечером 22 октября в полицию обратилась 57-летняя горожанка. Она рассказала, что потеряла карту. С ее счета списали восемь тысяч рублей.

- По словам потерпевшей, она обнаружила отсутствие банковской карты и списание с нее денежных средств на покупки, которые не совершала, - говорится в сообщении полиции.

Силовики установили подозреваемую в краже денег. Ей оказалась ранее несудимая 57-летняя местная жительница. Она призналась, что нашла карту около дома № 154 на улице Малышева. Затем она оплатила ей несколько покупок. На женщину завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета).

Ранее, в июне 2022 года, в Екатеринбурге 57-летний кондуктор нашел в автобусе банковскую карту пассажирки и потратил с нее деньги. В полицию обратилась 20-летняя девушка и рассказала, что с ее счета списали больше двух тысяч рублей.