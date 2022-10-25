Туристический поток в Московскую область превысил пик путешествий в пандемию в 2,7 раза

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Так, интерес к региону у путешественников вырос в 2,7 раза и в 1,4 раза относительно аналогичных периодов 2020-го и 2021 года соответственно. Tele2 также провела исследование активности гостей в регионе для Комитета по туризму Московской области.

Лидером среди аэропортов прибытия стало «Домодедово». Наибольший вклад в туристический поток в 2022 году делают посетители из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Калужской и Тверской областей. Если говорить о туризме по Московской области, то чаще всего по региону путешествуют жители ближайших подмосковных городов: Пушкина, Балашихи, Люберец, Раменского, Одинцова.

Активный внутренний туризм стартует с середины весны и длится почти все лето с наибольшими показателями в июне и августе. При сравнении сезонов активность в майские праздники выше на 18%, чем в новогодние каникулы: на январских праздниках пик приходится на первые дни, затем фиксируется снижение туристического потока.

Привлекательность региона для туристов растет: по итогам 9 месяцев 2022 года доля посетителей, которые проводят в Московской области больше суток, увеличилась на 42% год к году и на 53% – к 2020 году.

Результатом использования геоаналитики big data становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах. В рамках сотрудничества с Комитетом по туризму Московской области направление big data Tele2 изучило активность гостей в регионе по итогам 2021 года. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных как на укрепление позитивного туристического опыта посетителей региона, так и на продвижение Московской области.