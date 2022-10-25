Полиция возбудила уголовное дело после растраты имущества СУНЦ УрФУ

Первое уголовное дело уже рассматривается в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего Михаила Кукурузова. Как стало известно «КП-Екатеринбург», мужчину обвиняют по статье 160 УК «Присвоение или растрата с причинением значительного ущерба». По данным источника, в начале 2022 года Кукурузов неофициально устроился в СУНЦ УрФУ.

Его деятельность была связана с музыкальным оформлением и работой с дорогостоящей техникой. Позже руководство образовательного учреждения заметило пропажу инструментов и обратилось в правоохранительные органы.

- Он сдавал технику в ломбард на ВИЗе, наверное потому что живет там. Одно уголовное дело уже рассматривается в суде, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург». - Общий ущерб порядка 500 тысяч рублей.

Согласно картотеке Кировского районного суда, первое уголовное дело по двум фактам растраты в значительном и особо крупном размерах начали рассматривать в августе. Второе дело было возбуждено по факту пропажи электрической гитары, стоимость которой оценили в 76 500 рублей.

В пресс-группе УМВД пообещали прокомментировать ситуацию позже. На момент публикации связаться с Михаилом Кукурузовым не удалось.