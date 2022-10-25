С начала года в Роспотребнадзор поступило 15 тысяч жалоб от свердловчан

также много жалоб потупило на условия в жилых помещениях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за девять месяцев 2022 года в региональный Роспотребнадзор поступило 15 396 обращений. Это ниже уровня аналогичного периода 2021 года на 5%.

- В структуре обращений граждан наибольшее количество приходится на нарушения прав потребителей (8 272 обращения, что составляет 57% от общего количества поступивших обращений), - говорится в сообщении свердловского Управления Роспотребнадзора.

Число жалоб на нарушения прав потребителей выросло на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 41% таких обращений связано со сферой розничной торговли. Из них 17% - в сфере торговли продовольственными товарами, 6,2% - покупки в интернете.

10,2% жалоб относятся к сфере ЖКХ, 9,8% - обращения по медицинским услугам, 9,5% - по транспортным услугам, 7,3% - по воздушному транспорту. Еще 9% жалоб относились к сфере услуг связи, а 6% - к деятельности на финансовом рынке.

Кроме того, 5 066 обращений было принято в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Это составляет 32,9% от числа всех жалоб. Чаще всего они связаны с условиями в жилых помещениях.