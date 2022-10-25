Кошмары в прошлом: известный уральский градостроитель запустил необычную рекламу к Хэллоуину

Кадр из ролика компании «Атомстройкомплекс»

Главное сообщение видеосюжетов: «Кошмары – в прошлом!» означает, что в современных жилых комплексах созданы все условия для комфортной и безопасной жизни.

Компания решила использовать формат классических хорроров 60-х и показать, что даже мелкие нюансы, не продуманные девелопером, могут обернуться для жителей настоящим кошмаром. «В рекламе мы стараемся не использовать клишейные образы «счастливых семей» и прочие банальности, - подчеркнул креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. – Мы пытаемся зацепить людей чем-то особенным, интересным».

Отметим, что это не первый опыт работы «Атома» с уральской кинокомпанией Red Pepper Film – в 2019 году в преддверии нового года был выпущен короткометражный фильм «Званый ужин». В разгар пандемии «Атомстройкомплекс» и Red Pepper Film выпустили клип на песню уральской исполнительницы О! Марго «Все хотят обниматься», которая стала гимном карантинного времени. Застройщик нацелен на поддержку и развитие локального уральского патриотизма, охотно сотрудничает с уральскими артистами, художниками, предпринимателями. С этой же целью компания основала фестиваль паблик-арта «ЧО», в рамках которого молодые художники создают объекты современного искусства на улицах города, а также проводят мероприятия публичной программы – лекции, семинары, креативные школы для детей и взрослых.

«Мы живем и работаем на Урале, и делаем все, чтобы уральцы гордились своей малой родиной, своими земляками, – говорит Никита Харисов. – У нас много талантливых людей, профессионалов своего дела – здорово, если они смогут реализовать себя здесь, направив свои усилия и знания на то, чтобы делать современнее, интереснее свой родной край. Именно поэтому мы не только строим здесь жилье и объекты инфраструктуры, но и реализуем социокультурные, креативные проекты, акцентирующие внимание на преимуществах и потенциале Урала для жизни и работы».