Две новых экспозиции в музее «Эрмитаж Урал» посвятят 300-летию Екатеринбурга

Михаил Пиотровский анонсировал три выставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две новых экспозиции на площадке музея «Эрмитаж Урал» посвятят 300-летию Екатеринбурга. Об этом на «Днях Эрмитажа» сообщил гендиректор Государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский. Также еще одну выставку посвятят Санкт-Петербургу и времени правления Петра Первого, который дал начало строительству нескольких городов.

Новые выставки пройдут в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Следующие выставочные проекты будут связаны с празднованием основания Екатеринбурга. Будет большая выставка, посвященная Екатерине I и Петру I. И будет выставка о Петербурге, и «петровских» городах», которые создавались. Это большая история. А дальше мы планировали выставки универсального типа, - рассказал Михаил Пиотровский.

Отметим, что Екатеринбург отметит юбилей в августе 2023 года.