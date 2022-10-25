Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге упала на 19%

При этом эксперт заявил, что люди постепенно возвращаются в торговые центры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посещаемость торговых центров в октябре в Екатеринбурге упала на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Focus Technologies.

- По итогам первой половины октября Mall Index оказался на 2% выше показателя последней недели сентября, когда был отмечен локальный минимум посещаемости ТЦ, - заявил руководитель направления исследований и консалтинга в компании Михаил Васильев.

Он отметил, что снижение связано с геополитическим обострением и объявлением частичной мобилизации. В сравнении с октябрем 2019 года показатель посещаемости ТЦ упал на 29%.

Однако, по словам Васильева, падение посещаемости должно быть краткосрочным. Он подчеркнул, что в первой половине октября ситуация уже была лучше, чем во второй половине сентября. Эксперт заявил, что люди постепенно возвращаются в торговые центры.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге посещаемость торговых центров по итогам лета упала на 14% в сравнении с уровнем 2021 года. В августе произошел сезонный скачок перед началом учебного года. Однако это не сильно сказалось на показателях.