В Нижней Туре двое детей и семь взрослых оказались в огненной ловушке из-за пожара

Стихия уничтожила вход в дом, повредила кровлю и квартиры. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижней Туре из-за пожара бараке в ночь на 25 октября в огненной ловушке оказались двое детей и семь взрослых. Их эвакуировали спасатели. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В Нижней Туре по улице Чапаева произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме барачного типа. Самостоятельно жильцы не смогли эвакуироваться, так как огнем была охвачена входная группа подъезда, - говорится в сообщении.

Спасатели помогли жильцам эвакуироваться с помощью трехколенных лестниц. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели помогли жильцам эвакуироваться с помощью трехколенных лестниц. В пожаре никто не пострадал. Огонь охватил 80 квадратных метров. Стихия уничтожила вход в дом, повредила кровлю и квартиры.

Пожар тушил 31 спасатель. Также было задействовано девять единиц техники. В 00:30 огонь был локализован, в 02:45 открытое горение ликвидировали. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 08:50. В ГУ МЧС по Свердловской области думают о награждении сотрудников, участвовавших в тушении.