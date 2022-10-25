Свердловское Заксобрание одобрило назначения министра по управлению госимуществом и министра финансов

Указ о назначении будет подписан главой региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское Заксобрание на заседании 25 октября одобрило назначения министра по управлению госимуществом и министра финансов. Кандидатов - Алексея Кузнецова и Александра Старкова представил депутатам вице-губернатор Олег Чемезов.

- С Александром Старковым и Алексеем Кузнецовым депутаты работают уже давно и конструктивно, - рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. - Этим объясняется сегодняшнее единогласное голосование за их назначения на высокие посты в правительстве региона.

Отметим, что Алексей Кузнецов занимал пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области с ноября 2013 года. Александр Старков пост министра финансов - с декабря 2020 года.

Указ о назначении Алексея Кузнецова и Александра Старкова региона будет подписан главой региона Евгением Куйвашевым.