В Ревде женщина убила подругу, просившую выпить с ней

Женщину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде Ольга Мамошина убила свою подругу, которая просила выпить с ней. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел поздним вечером 11 июня 2022 года. Мамошина и ее подруга пили алкоголь. Между ними произошла ссора. Потерпевшая попросила Мамошину остаться и продолжить застолье. Однако та отказалась.

- После этого потерпевшая схватила Мамошину за руку, в результате ссора перешла в драку. В ходе драки Мамошина взяла металлическую спицу с тумбы в комнате и нанесла ею своей знакомой девять ударов в область шеи, - говорится в сообщении.

Потерпевшая скончалась на месте. Мамошину признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ей назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Осужденная признала свою вину и раскаялась.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что сотрудники СК провелиосмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили и провели необходимые экспертизы. Психиатрическая экспертиза показала, что женщина была вменяема и отдавала себе отчет.

- Подозреваемая не стала никуда скрываться и сразу признала свою вину, раскаявшись в содеянном, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.