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Общество25 октября 2022 5:37

Жители Екатеринбурга встали в гигантскую пробку на выезде из Мичуринского

Затор образовался на улице Светлореченской
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Горожане считают, что затор образовался из-за водителей из Академического

Горожане считают, что затор образовался из-за водителей из Академического

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга утром, 25 октября, встали в гигантскую пробку на выезде из Мичуринского. Затор образовался на улице Светлореченской. Водителям приходится стоять от улицы Тенистой до Репина.

Горожане считают, что затор образовался из-за водителей из Академического, которые пытаются объехать пробки на улицах Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что в феврале заместитель мэра по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов заявил, что пробки в Академическом районе исчезли. Он объяснил это тем, что жители приспособились к перекрытиям и стали выезжать в разное время. Кроме того, на исчезновение заторов, по его мнению, повлияло правильное светофорное регулирование.