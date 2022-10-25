Жители Екатеринбурга встали в гигантскую пробку на выезде из Мичуринского

Горожане считают, что затор образовался из-за водителей из Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга утром, 25 октября, встали в гигантскую пробку на выезде из Мичуринского. Затор образовался на улице Светлореченской. Водителям приходится стоять от улицы Тенистой до Репина.

Горожане считают, что затор образовался из-за водителей из Академического, которые пытаются объехать пробки на улицах Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной.

Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что в феврале заместитель мэра по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов заявил, что пробки в Академическом районе исчезли. Он объяснил это тем, что жители приспособились к перекрытиям и стали выезжать в разное время. Кроме того, на исчезновение заторов, по его мнению, повлияло правильное светофорное регулирование.