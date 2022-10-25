Экс-начальника ГИБДД обвинили в превышении должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отпустил на свободу экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан». Ранее его обвинили в превышении должностных полномочий и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Изменил приговор Анатолию Чернову Седьмой кассационный суд Челябинска. Он назначил экс-начальнику ГИБДД Нижнего Тагила 2 года условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, уголовное дело на Анатолия Чернова возбудили в 2020 году, когда он не стал привлекать к ответственности за пьяную езду сына депутата гордумы. Как оказалось, сын чиновника, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу. После чего Анатолий Чернов отдал подчиненным приказ освободить нарушителя и вернуть ему машину.

Подчиненным Анатолия Чернова также изменили срок на условный. Ранее командир взвода Сергей Петухов был приговорен к 10 месяцам колонии-поселения, два бывших госавтоинспектора Денис Холстинин и Константин Бабушкин к 9 месяцам лишения свободы каждый.