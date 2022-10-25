В Екатеринбурге водитель иномарки сбил ребенка на самокате

Водитель рассказал полицейским, что при заезде во двор поздно заметил ребенка Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 68-летний водитель Mitsubishi Outlander вечером, 24 октября, сбил девятилетнего мальчика на самокате. ДТП произошло около дома № 113/1 на ул. Шейнкмана. Ребенка с ушибом правой голени доставили в больницу.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander двигаясь по прилегающей территории со стороны ул. Шейнкмана в направление дома № 113/1 по ул. Шейнкмана, допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть слева направо походу движения транспортного средства на самокате, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем Mitsubishi Outlander находился мужчина со стажем вождения 30 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 11 раз. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель рассказал полицейским, что при заезде во двор ребенка на самокате с левой стороны заметил поздно, принял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит водителей быть внимательнее и напоминает, что при съезде с дороги на прилегающую территорию необходимо уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Родителей призывают контролировать поведение своих детей не только на проезжей части, но и на парковке, и во дворе дома.