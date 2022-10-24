В Екатеринбурге поймали мошенника, который обманывал бизнесменов со всей России

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские из Тюмени задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств. Схема обмана раскрылась, когда в полицию пришел 45-летний житель села Мальково и рассказал, что у него украли 120 тысяч рублей.

- Он рассказал, что занимается строительным бизнесом. Для очередного объекта пострадавший нашел на сайте предложение о продаже металлической арматуры по цене ниже рыночной, - рассказали в УМВД по Тюменской области.

Когда к заказчику приехал грузовик с заказом, выяснилось, что оплата за товар не поступила. Мужчина сверил реквизиты и понял, что его обманули.

- Подозреваемый уроженец Адыгеи находился в уральской столице. При разбирательстве оказалось, что он причастен к аналогичным преступлениям в Перми и Ижевске. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».