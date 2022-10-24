Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 октября 2022 16:53

В Екатеринбурге росгвардейцы поймали 28-летнего парня из федерального розыска

Молодого человека, попавшегося на краже, проходил по делу о незаконном хранении наркотиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Преступника доставили в ближайший отдел полиции

Преступника доставили в ближайший отдел полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге росгвардейцы поймали 28-летнего молодого человека, который числился в федеральном розыске. Силовики находились на дежурстве, когда им поступил сигнал из торгового центра, расположенного на улице Лучистой.

Как оказалось, парень пытался вынести из торгового зала портативный аккумулятор. Когда его начали проверять по учетам, выяснилось, что его разыскивают из-за того, что он скрылся от суда.

- С 15 августа текущего года правонарушитель находится в федеральном розыске как обвиняемый по уголовному делу о незаконном хранении наркотиков, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Преступника доставили в ближайший отдел полиции. Инициатора розыска уже уведомили о местоположении парня, силовикам предстоит установить все обстоятельства преступлений.