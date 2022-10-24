В Екатеринбурге росгвардейцы поймали 28-летнего парня из федерального розыска

Преступника доставили в ближайший отдел полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге росгвардейцы поймали 28-летнего молодого человека, который числился в федеральном розыске. Силовики находились на дежурстве, когда им поступил сигнал из торгового центра, расположенного на улице Лучистой.

Как оказалось, парень пытался вынести из торгового зала портативный аккумулятор. Когда его начали проверять по учетам, выяснилось, что его разыскивают из-за того, что он скрылся от суда.

- С 15 августа текущего года правонарушитель находится в федеральном розыске как обвиняемый по уголовному делу о незаконном хранении наркотиков, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Преступника доставили в ближайший отдел полиции. Инициатора розыска уже уведомили о местоположении парня, силовикам предстоит установить все обстоятельства преступлений.