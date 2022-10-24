Дмитрий Медведев заявил о кратном увеличении выпуска вооружений в России

Медведев обсудил с руководством завода текущие проблемы и ускорение поставок техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Нижнем Тагиле заявил о кратном увеличении выпуска вооружений и специальной техники. На заводах производят как танки, так и высокоточные ракеты с дронами.

- Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: Ждите, - написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Медведев посещал Свердловскую область в октябре 2019 года. Тогда он занимал пост премьер-министра России и прилетел в Екатеринбург, чтобы проверить дороги. Медведев принял участие в международной специализированной выставке «Дорога-2019». Он похвалил регион.