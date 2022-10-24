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Общество24 октября 2022 15:25

Прокуратура проверила «Ельцин центр» после обращения депутата Госдумы

Андрей Альшевских посчитал, что центр работает в интересах запада
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Прокуратура не нашла связи «Ельцин-центра» с иностранными агентами

Прокуратура не нашла связи «Ельцин-центра» с иностранными агентами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила «Ельцин центр» на наличие связей с иностранными агентами после обращения депутата Госдумы Андрея Альшевских. Она была инициирована на основе публикации издания underside.today под названием «Ельцин Центр: спецкомбинат антироссийских услуг».

В документе говорилось, что «Ельцин центр» работает в интересах западных ценностей, осуждает специальную операцию на Украине, а также пропагандирует ЛГБТ.

- В ходе проверки доводы публикации «Ельцин центр: спецкомбинат антироссийских услуг» о возможном попустительстве со стороны должностных лиц исполнительных органов государственной власти региона в отношении деятельности президентского центра Б. Н. Ельцина подтверждения не нашли , - отметили в надзорном ведомстве.