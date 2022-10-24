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Общество24 октября 2022 14:31

В садовом товариществе под Нижним Тагилом сгорел жилой дом и автомобиль

Площадь возгорания составила 88 квадратных метров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Предполагаемой причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности

Предполагаемой причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Нижним Тагилом в садовом товариществе мужчина потерял в пожаре дом и автомобиль. Спасатели получили сигнал в 06:52 по местному времени, как оказалось, площадь возгорания составила 88 квадратных метров.

- Хозяин участка отапливал дом печью. Во время пожара находился в доме, спал. Он проснулся от треска, выбежал на улицу и увидел, что второй этаж его дома охвачен огнем. Хозяин дома больше не смог попасть внутрь, - рассказали в ОНДиПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Предполагаемой причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, в Нижнем Тагиле ночью, 24 октября, из-за пожара из пятиэтажки по лестничным маршам до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек. Огонь вспыхнул в доме на улице Орджоникидзе.