Мэр Екатеринбурга анонсировал открытие новой площадки для выгула животных

Для собак появится еще одна площадка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Восточная-Шевченко появилась новая площадка для выгула домашних питомцев. Ее строительство началось еще в августе в рамках проекта по организации специальных зон для комфортного выгула животных. Площадка на этих улицах появилась по просьбе жительницы дома Шевченко, 25. Женщина пожаловалась, что в шаговой доступности нет места для прогулок с любимцем.

- Мы сегодня занимаемся благоустройством дворовых территорий и обустройством площадок для выгула собак. Для владельцев животных тоже необходимо создавать условия, чтобы такие зоны были в шаговой доступности, - отметил мэр города.

Сейчас созданный объект удобен и для питомцев, и для их хозяев. Площадка размещена под навесом.

Также Алексей Орлов напомнил, что в городе есть ещё 11 таких площадок для животных. Они размещены в парках Зеленая Роща, на улице Чкалова, имени 50-летия ВЛКСМ, на улице Светлореченской, на улице Академика Шварца, на улице Металлургов, имени Чкалова, имени Павлика Морозова, Камвольного комбината, имени XXII Партсъезда и парке Турбомоторного завода.

В дальнейшем планируется построить еще больше подобных мест выгула питомцев.