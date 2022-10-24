В Свердловской области постепенно снижается заболеваемость ОРВИ

В структуре заболеваемости 61% составляют дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области постепенно снижается уровень заболеваемости ОРВИ. За минувшую неделю с 17 по 23 октября в регионе выявили 31.9 тысяч случаев заражения, что ниже уровня прошедших семи дней на 1,8%, но выше среднего многолетнего уровня.

- В структуре заболеваемости 61% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости муниципальные округи (выше среднеобластного в полтора раза и более): Сухой Лог, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск, Богданович, Туринский ГО, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

На Екатеринбург приходится 14.56 тысяч новых случаев, что на уровне прошлой недели и ниже СМУ на 18,2%. При этом в ведомстве отметили, что по состоянию на 20 октября в регионе больше 1.1 миллиона человек сделали прививку от гриппа.