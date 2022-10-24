СвЖД увеличила объем грузоперевозок по согласованному с клиентом расписанию на 4,5% с начала года

Фото из архива РЖД

В январе – сентябре 2022 года по согласованному с клиентом расписанию СвЖД перевезла 12,6 млн тонн грузов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. За 9 месяцев на станциях дороги сформировано 8,3 тыс. поездов с фиксированным временем отправления и прибытия (+5,3% к 2021 году). Преимущества грузоперевозок по графику перед традиционной технологией, когда грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности» – ритмичность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время.

По запросам грузоотправителей с начала года СвЖД разработала 40 новых маршрутов для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт (общее количество таких маршрутов сейчас – более 200). Организованы ускоренные перевозки грузов назначением на станции Дальневосточной, Северо-Кавказской, Октябрьской, Горьковской, Куйбышевской, Северной и Южно-Уральской железных дорог, а также в Казахстан и Беларусь.

Устойчивым спросом пользуются транспортные продукты, ориентированные на предприятия малого и среднего бизнеса. Так, в рамках сервиса «Грузовой экспресс» клиенты имеют возможность включать свои вагоны в регулярные поезда, курсирующие по графику. В основном по такой схеме перевозится сырье и готовая продукция в границах магистрали. С начала 2022 года на СвЖД грузовыми экспрессами перевезено 5,5 тыс. вагонов в составе 877 поездов по 24 направлениям.

В качестве альтернативы автомобильным перевозкам на короткие расстояния используется сервис «Ночной экспресс» (грузы доставляются в ночное время, когда инфраструктура менее загружена). Регулярное курсирование поездов организовано по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом. По прибытию на станцию назначения дополнительно возможна железнодорожная доставка груза до конечного получателя (например, до складского комплекса или производственной площадки). Постоянными пользователями услуги являются около 200 грузоотправителей СвЖД, из них 54 подключились в текущем году. За девять месяцев в рамках сервиса перевезено 88 тыс. тонн грузов.