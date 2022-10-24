В Нижнем Тагиле пьяный мужчина до смерти забил свою знакомую

Ранее у мужчины не было проблем с законом. Сначала он уверял полицейских, что женщина упала сама Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мужчина до смерти забил свою знакомую во время распития алкогольных напитков. Экспертиза показала, что 47-летняя пострадавшая умерла от тупой травмы живота, ее тело нашли в квартире на улице Красноармейской.

- «По горячим следам» установлен и задержан 47-летний подозреваемый. Ему уже предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», вину в совершенном преступлении он признал, пояснив, что избил пострадавшую в ходе бытовой ссоры, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее у мужчины не было проблем с законом. Сначала он уверял полицейских, что женщина упала сама.

- Позже гражданин признался, что совершил преступление, будучи пьяным, так как до этого они с женщиной совместно употребляли спиртное, - добавил полковник Горелых.