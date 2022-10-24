В Екатеринбурге задержали вора автомобильных зеркал

Мужчина дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который украл зеркала заднего вида с Volvo XC 90. Ущерб составил 50 тысяч рублей, сообщает городское УМВД.

Зеркала с авто украли еще в начале сентября 2022 года. В полицию обратился владелец машины. Он рассказал, что Volvo был припаркован во дворе дома на улице Кировградской.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили подозреваемого в хищении зеркал 40-летнего местного жителя, - говорится в сообщении УМВД.

Его задержали и доставили в дежурную часть. Мужчина дал признательные показания. По месту жительства подозреваемого силовики нашли украденные зеркала. По предварительным данным, мужчина хотел перепродать похищенное.

На мужчину завели дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.