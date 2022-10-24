В Нижнем Тагиле во время «Ночи искусств» расскажут о традициях индейцев

4 ноября жителям Нижнего Тагила презентуют несколько выставок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 4 ноября 2022 года впервые после пандемии в музеях и театре кукол пройдет «Ночь искусств». Мероприятие посвятят народному искусству. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Так, например, в Нижнетагильском театре кукол покажут программу «Наше все» на основе творчества Александра Сергеевича Пушкина. Зрителей ждут тематические фотозоны, программа с участием кукол и показ спектакля «Евгений Онегин».

В музее ИЗО откроют две выставки, посвященные традициям коренных народов – это «Эльдорадо. Сокровища индейцев» для посетителей старше 16 лет, где посетители увидят более сотни экспонатов, включая работы авторов со всего мира.

Вторая выставка называется «Графика народов Севера» для зрителей старше 6 лет. Выставка посвящена жизни племен Хайда и Квакиутль, которые проживают на северо-западе Канады и острове Ванкувер.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает в залы музея природы и охраны окружающей среды, где можно познакомиться со старинными традициями и культурой народов, проживающих в России.