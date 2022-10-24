Директора института физической культуры УрФУ оставили в СИЗО

Евгения Шурманова обвиняют в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова оставили под стражей до 7 ноября. Свердловский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении меры пресечения.

- Заслушав выступления сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменения, - говорится в telegram-канале облсуда.

Ранее, 4 октября, в Екатеринбурге во время заседания суда по мере пресечения Шурманову стало плохо. Источник «КП-Екатеринбург» рассказал, что его увезли в больницу.

Директора института физкультуры УрФУ обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его задержали 15 июня 2022 года. В июле он подавал апелляцию, но его оставили под стражей. Позже Шурманова лишили звания мастера спорта.