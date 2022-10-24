В Екатеринбург приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Екатеринбург 1 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 1 декабря приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Событие пройдет в рамках проекта «Поезд Деда Мороза». Информация об этом появилась на сайте РЖД.

- В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Работают также сувенирная лавка и кафе. Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда, - заявлено в анонсе программы.

Встреча пройдет в самом поезде, где уже гостей ждет праздничный прием, игры, подарки и квесты.

Поезд приедет в Свердловскую область уже 29 ноября, в Каменск-Уральский. Свою поездку Дед Мороз со Снегурочкой начали 22 октября, а закончат ее 15 декабря, в Великом Устюге. Мероприятия пройдут в 72 городах России.

Напомним, Дед Мороз приезжал в Екатеринбург 19 июня этого года, чтобы отметить летний Новый год.