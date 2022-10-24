Белоярская АЭС прокомментировала задержание топ-менеджера за взятки

Заместитель директора по общим вопросам будет в СИЗО до 24 декабря. Фото: личная страница обвиняемого во «ВКонтакте»

На Белоярской атомной электростанции прокомментировали задержание 46-летнего топ-менеджера Дениса Васькина, которого обвиняют в получении, посредничестве и дачи взятки в особо крупном размере. В конце сентября его задержали сотрудники свердловского управления ФСБ.

На предприятии отметили, что им известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника.

- Мы полностью поддерживаем усилия государства и правоохранительных органов по искоренению коррупции. На Белоярской АЭС, как и на любой другой российской станции, безопасность, в том числе финансовая, - абсолютный приоритет, - сообщили в пресс-службе БАЭС.

Представители станции заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела.

- Денис Васькин перевелся на БАЭС в 2019 году, до этого работал в Смоленской области, - рассказывал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.