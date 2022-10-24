На Урале с начала года условно-досрочно освободились 1,3 тысячи осужденных

Также с начала года суды удовлетворили 267 ходатайств осужденных о переводе в колонии-поселения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2022 года условно-досрочно освободились 1 338 осужденных. Об этом сообщает региональное ГУФСИН.

- За девять месяцев 2022 года с осужденными в учреждениях ГУФСИН было проведено 954 занятия «школе подготовки к освобождению», в том числе с сотрудниками служб занятости 49 занятий, - говорится в сообщении.

При этом еще 1 185 осужденным смягчили наказание. Им в порядке ст. 80 УК РФ заменили неотбытую часть срока более мягким наказанием: обязательные или принудительные работы, ограничение свободы и другое.

Также с начала года суды удовлетворили 267 ходатайств осужденных о переводе в колонии-поселения из колоний общего и строгого режима.

За аналогичный период 2021 года в Свердловской треть осужденных освободились досрочно или им был смягчен приговор. По УДО вышли 1 263 человека, наказание смягчили 1 368 заключенным.